Политолог Дудчак считает, что с приходом к власти Байдена перезапустят многие негативные процессы

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13 января 2021, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Джо Байден. Фото: сайт Кремля

Политолог Александр Дудчак уверен, что многие процессы, к сожалению, негативные, будут перезапущены с приходом Байдена.

По его словам, это случится и на Донбассе, и на Балканах, и в других регионах мира.

«Организация «управляемого хаоса» с целью влияние на развитие процессов в различных государствах и территориях – традиционный вид деятельности «демократов» США», – считает эксперт.

Особую роль в этом процессе может сыграть запрещенное в РФ агентство США по международному развитию (USAID). Несмотря на то, что финансирование фондов международной американской помощи было частично заморожено при Трампе, USAID осуществлял свою деятельность на Украине, и на Донбассе.

Ранее депутат Госдумы Федоров заявил, что задача нового президента США Байдена – «война» с Россией.