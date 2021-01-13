Минздрав Австрии ожидает в ближайшие недели «сложнейшую фазу» пандемии COVID-19 в стране
13 января 2021, 15:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил, что в ближайшие недели в стране ожидается "сложнейшая фаза" пандемии коронавируса нового типа в связи с распространением "британского штамма" в Европе.
Рудольф Аншобер уточнил, что распространение на европейской территории новой мутации COVID-19 приведет к росту числа заражений. Кроме того, по его словам, количество поставок вакцин от производителей будет значительно ограничено.
Министр здравоохранения Австрии уточнил, что "британский штамм" к настоящему моменту выявили у четырех человек на австрийской территории, но подозрение на него есть еще в семи десятках случаев. Точные результаты анализов будут получены в начале следующей недели.
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