Кику выступил против договоренностей Кишинева и Киева о строительстве ГЭС на Днестре

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13 января 2021, 14:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Ион Кику. Фото: сайт правительства РМ.

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику считает, что ни о каком строительстве украинских гидроэлектростанции на Днестре не может быть и речи.

Так политик прокомментировал заявление президента Майи Санду после вчерашнего визита в Киев, где она договорилась со своим коллегой Владимиром Зеленским о возведении новых ГЭС в обмен на возможность покупки украинской электроэнергии по цене ниже российской.

Кику отметил, что расширение Новоднестровского гидроузла, о котором также говорилось на консультациях в Киеве, связано с территориальными уступками со стороны Молдавии, чего, по его мнению, ни в коем случае нельзя допустить.

Ранее сообщалось, что новая дорога Кишинев – Киев будет построена в обход Приднестровья.