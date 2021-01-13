Кику выступил против договоренностей Кишинева и Киева о строительстве ГЭС на Днестре
13 января 2021, 14:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику считает, что ни о каком строительстве украинских гидроэлектростанции на Днестре не может быть и речи.
Так политик прокомментировал заявление президента Майи Санду после вчерашнего визита в Киев, где она договорилась со своим коллегой Владимиром Зеленским о возведении новых ГЭС в обмен на возможность покупки украинской электроэнергии по цене ниже российской.
Кику отметил, что расширение Новоднестровского гидроузла, о котором также говорилось на консультациях в Киеве, связано с территориальными уступками со стороны Молдавии, чего, по его мнению, ни в коем случае нельзя допустить.
Ранее сообщалось, что новая дорога Кишинев – Киев будет построена в обход Приднестровья.
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