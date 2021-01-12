Новая дорога Кишинев – Киев будет построена в обход Приднестровья

Аргументы Недели → В мире 13+

12 января 2021, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Майя Санду и Владимир Зеленский. Фото: офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду договорились о строительстве автомагистрали, которая соединит Киев и Кишинев.

На совместном брифинге по итогам встречи с Санду в Киеве, Зеленский заявил, что магистраль планируется построить в обход Приднестровья.

По его словам, новая автодорога придаст импульс торговле, упростит транзитное сообщение, а также будет способствовать улучшению контактов между гражданами Украины и Молдавии. Санду данное намерение подтвердила.

Ранее сообщалось, что президенты Украины и Молдавии заявили о европейском выборе народов этих стран.