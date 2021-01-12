Новая дорога Кишинев – Киев будет построена в обход Приднестровья
12 января 2021, 16:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду договорились о строительстве автомагистрали, которая соединит Киев и Кишинев.
На совместном брифинге по итогам встречи с Санду в Киеве, Зеленский заявил, что магистраль планируется построить в обход Приднестровья.
По его словам, новая автодорога придаст импульс торговле, упростит транзитное сообщение, а также будет способствовать улучшению контактов между гражданами Украины и Молдавии. Санду данное намерение подтвердила.
Ранее сообщалось, что президенты Украины и Молдавии заявили о европейском выборе народов этих стран.
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