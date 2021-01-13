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В Италии режим ЧС из-за коронавируса могут продлить до конца апреля

, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Италии режим ЧС из-за коронавируса могут продлить до конца апреля
Фото: pixabay.com

Правительство Италии предложило продлить режим ЧС до 30 апреля. Об этом заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца, выступая в парламенте республики.

Режим ЧС в Италии был введен год назад, и уже дважды его срок продлевался. Срок нынешнего истекает 31 января, и правительство намерено продлить его еще на три месяца.

В декабре первые жители Италии получили вакцину, и страна начала проводить массовую вакцинацию.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили причины невосприимчивости жителей итальянского острова Джильо к COVID-19.

ДВа

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