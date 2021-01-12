Ученые выяснили причины невосприимчивости жителей итальянского острова Джильо к COVID-19

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12 января 2021, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: medRxiv

Джильо, Raimund Kutter/http://imagebroker.com/#/search/

Итальянские ученые недавно провели исследование феномена острова Джильо, ни один из жителей которого не заразился коронавирусом нового типа, хотя туда не раз приезжали заболевшие люди с материка.

Джильо расположен у побережья Тосканы, на этом острове до сих пор не выявили ни одного случая заболевания COVID-19 среди местного населения. Уточняется, что болели только туристы, которые, как сообщается, тесно контактировали с жителями этого района.

Ученые под руководством Антонио Боньянни из Миланского университета провели масштабное исследование, в рамках которого сделали экспресс-тест на антитела IgM и IgG, а также ПЦР-тесты слюны для 634 человек, проживающих на Джильо, и для 89 приезжих. Антитела IgM были зафиксированы только у одного человека, который приехал на остров в конце весны и переносил заболевание бессимптомно.

По мнению исследователей, отсутствие случаев заражения COVID-19 на Джильо можно объяснить двумя причинами: чистейшим воздухом и вероятным наличием у всех местных жителей перекрестного иммунитета к близкородственному эндемичному патогену.