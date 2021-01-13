«Репортер»: ВКС России своими ударами в Сирии послали недвусмысленный сигнал протурецким джихадистам

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13 января 2021, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС, осуществив серию воздушных ударов на территории Сирийской Арабской Республики, послали недвусмысленный сигнал действующим там протурецким боевикам. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.

Издание «Репортер» пишет, ссылаясь на зарубежные источники, что некоторое время назад самолеты РФ атаковали джихадистов в районе города Кабани. После этого российские дроны нанесли удары по танкерам поддерживаемых Анкарой боевиков в провинции Алеппо. Данные суда были задействованы для нелегальной переправки нефти из Сирии.

Ранее в среду интернет-ресурс Avia.pro проинформировал, что жители сирийского района Эль-Маликия выступили против строительства там военного объекта РФ.