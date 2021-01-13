ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

«Репортер»: ВКС России своими ударами в Сирии послали недвусмысленный сигнал протурецким джихадистам

, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

«Репортер»: ВКС России своими ударами в Сирии послали недвусмысленный сигнал протурецким джихадистам
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС, осуществив серию воздушных ударов на территории Сирийской Арабской Республики, послали недвусмысленный сигнал действующим там протурецким боевикам. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.

Издание «Репортер» пишет, ссылаясь на зарубежные источники, что некоторое время назад самолеты РФ атаковали джихадистов в районе города Кабани. После этого российские дроны нанесли удары по танкерам поддерживаемых Анкарой боевиков в провинции Алеппо. Данные суда были задействованы для нелегальной переправки нефти из Сирии.

Ранее в среду интернет-ресурс Avia.pro проинформировал, что жители сирийского района Эль-Маликия выступили против строительства там военного объекта РФ.

ДЦ

В мире

South China Morning Post: Арктика может стать полем боя из-за действий США, России и Китая

South China Morning Post: Арктика может стать полем боя из-за действий США, России и Китая

Арктический регион может стать полем боя из-за действий Соединенных Штатов, Российской Федерации и Китая. Соответствующий прогноз высказан в материале, появившемся на страницах гонконгских СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью