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Портал Avia.pro: жители сирийской Эль-Маликии выступили против строительства в районе военного объекта России

, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Портал Avia.pro: жители сирийской Эль-Маликии выступили против строительства в районе военного объекта России
Российский военнослужащий, MOD Russia / globallookpress.com

Жители расположенного на северо-востоке Сирии района Эль-Маликия выступили против строительства на его территории российского военного объекта. Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.

Как пишет ресурс Avia.pro, население Эль-Маликии опасается, что военные РФ могут взять под свой контроль нефтяные месторождения, которые находятся в данном районе. При этом в процитированной публикации отмечается, что среди местных жителей есть люди, которые занимаются контрабандой топлива в соседнюю Турцию.

Ранее сегодня сообщалось, что российская армия готовится перебросить новые силы в район Айн-Исса, самую горячую точку в северо-восточной части Сирии.

ДЦ

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