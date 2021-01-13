Портал Avia.pro: жители сирийской Эль-Маликии выступили против строительства в районе военного объекта России
13 января 2021, 11:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Жители расположенного на северо-востоке Сирии района Эль-Маликия выступили против строительства на его территории российского военного объекта. Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.
Как пишет ресурс Avia.pro, население Эль-Маликии опасается, что военные РФ могут взять под свой контроль нефтяные месторождения, которые находятся в данном районе. При этом в процитированной публикации отмечается, что среди местных жителей есть люди, которые занимаются контрабандой топлива в соседнюю Турцию.
Ранее сегодня сообщалось, что российская армия готовится перебросить новые силы в район Айн-Исса, самую горячую точку в северо-восточной части Сирии.
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