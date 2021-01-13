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Политолог Владислав Ганжара прокомментировал планы Великобритании финансировать проекты по «реинтеграции» Донбасса и Крыма

, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог Владислав Ганжара прокомментировал планы Великобритании финансировать проекты по «реинтеграции» Донбасса и Крыма
Владислав Ганжара, фото: vk.com/deputyganzhara

Никаких способов «возвращения» Крыма Украине, даже при помощи иностранных партёров, нет. Как нет и альтернативы Минским соглашениям по Донбассу.  Крымский политолог Владислав Ганжара прокомментировал планы посольства Великобритании на Украине профинансировать проекты по «реинтеграции» Донбасса и Крыма.

По словам эксперта, «Британия уже не член ЕС, и начинает новый виток своей внешнеполитической активности, а Украина — это площадка для регулярных спекулятивных действий и заявлений западных стран».

«Мы прекрасно понимаем, что способов «возвращения» Крыма и реальной стратегии при участии международных партнёров Украины в принципе не существует и быть не может. Никаких инструментов для того, чтобы это сделать, однозначно нет и не будет», — заявил Ганжара в интервью RT и подчеркнул, что по Донбассу альтернативы Минским соглашениям «нет и быть не может».

Напомним, британские власти готовы выделить на проекты до £10 тыс. (1 млн рублей), при этом поощряются софинансирование и самостоятельное финансирование. В Госдуме заявления Великобритании по Крыму сравнили с «колонизаторскими амбициями»

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