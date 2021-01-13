ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Госдуме заявления Великобритании по Крыму сравнили с «колонизаторскими амбициями»

, 11:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Госдуме заявления Великобритании по Крыму сравнили с «колонизаторскими амбициями»
Крым. Фото: pixabay.com

Намерение Великобритании финансировать «реинтеграцию» Крыма в состав Украины является проявлением «колонизаторских амбиций». Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

Парламентарий также призвал Британию не вмешиваться во внутренние дела России.

По его словам, подобные заявления со стороны Великобритании являются проявлением ее колонизаторских амбиций, которые она так и не смогла преодолеть, поэтому пытается вновь реализовать и воплотить на территории других суверенных государств.

Ранее сенатор Константин Косачев назвал «помощь» Великобритании по Крыму политическим проектом.

ДВа

В мире

Сайт «Русская весна»: спецназ РФ мог уничтожить протурецких боевиков во время операции в сирийском Идлибе

Российский спецназ уничтожил протурецких боевиков во время операции в сирийском Идлибе?

Российский спецназ мог уничтожить боевиков, воевавших в составе одной из протурецких группировок, во время операции в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью