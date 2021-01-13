В Госдуме заявления Великобритании по Крыму сравнили с «колонизаторскими амбициями»

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13 января 2021, 11:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Крым. Фото: pixabay.com

Намерение Великобритании финансировать «реинтеграцию» Крыма в состав Украины является проявлением «колонизаторских амбиций». Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

Парламентарий также призвал Британию не вмешиваться во внутренние дела России.

По его словам, подобные заявления со стороны Великобритании являются проявлением ее колонизаторских амбиций, которые она так и не смогла преодолеть, поэтому пытается вновь реализовать и воплотить на территории других суверенных государств.

Ранее сенатор Константин Косачев назвал «помощь» Великобритании по Крыму политическим проектом.