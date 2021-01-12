Косачев назвал «помощь» Великобритании по Крыму политическим проектом
12 января 2021, 22:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что британские проекты по «возвращению» Крыма и по Донбассу являются чисто политическими.
Так сенатор прокомментировал заявления посольства Великобритании на Украине о финансировании проектов, направленных на возвращение полуострова в состав украинского государства. Косачев назвал это «чисто политическим проектом, не имеющим ничего общего с заявляемыми «гуманитарными» целями.
«Изменение статуса Крыма в 2014 году было единственно возможным способом реальной защиты прав и свобод жителей полуострова от экстремистской националистической угрозы с территории Украины», - отметил член Совфеда.
Ранее депутат ГД Наталья Поклонская назвала киевский саммит по Крыму «мероприятием по захвату части России».
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