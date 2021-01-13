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Президента Армении госпитализировали с двусторонним воспалением легких

, 11:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Президента Армении госпитализировали с двусторонним воспалением легких
Армен Саркисян. Фото: сайт президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян, который заразился коронавирусной инфекцией, госпитализирован с двусторонней пневмонией.

По данным пресс-службы президентского аппарата, глава государства проходил лечение от коронавирусной инфекции в домашних условиях. Однако ему был поставлен новый диагноз и Саркисяна госпитализировали.

«У президента есть типичные для этого состояния симптомы, в том числе высокая температура», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии излечился от коронавируса, но продолжит работать в резиденции.

ДВа

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