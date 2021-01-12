Бжания излечился от коронавируса, но продолжит работать в резиденции

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12 января 2021, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Аслан Бжания. Фото: сайт Кремля

Президент Абхазии Аслан Бжания излечился от коронавирусной инфекции, что подтверждают тесты ПЦР.

В пресс-службе главы республики отметили, что президент Абхазии еще несколько дней будет находиться в своей официальной резиденции, откуда продолжает работу.

Диагноз корновирус был подтвержден у президента республики Аслана Бжания 27 декабря. 30 декабря COVID-19 обнаружили у премьер-министра республики Александра Анкваба. В первые дни Нового года коронавирусом заболел спикер парламента Валерий Кварчия, а 11 января – министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

Ранее Бжания заявил, что вакцинация от коронавируса в Абхазии начнется в феврале.