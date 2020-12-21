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Бжания заявил, что вакцинация от коронавируса в Абхазии начнется в феврале

, 22:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Бжания заявил, что вакцинация от коронавируса в Абхазии начнется в феврале
Аслан Бжания. Фото: сайт президента РА

Первые дозы вакцины от коронавируса российского производства Абхазия получит в конце января – начале февраля. Об этом сообщил президент республики Аслан Бжания.

Этот вопрос, по его словам, был решен в ходе встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Он также отметил, что вопрос о том, безвозмездно ли будет поставляться вакцина, на встрече не обсуждался.

Ранее сообщалось, что Абхазия заинтересована в приобретении вакцины «Спутник V».

ДВа

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