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Лукашенко поздравил Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии

, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Лукашенко поздравил Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии
Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии.

Белорусский лидер выразил готовность развивать сотрудничество двух стран.

Лукашенко в своем поздравлении выразил уверенность, что деятельность нового президента Киргизии будет способствовать укреплению единства и согласия в обществе, обеспечению социальной стабильности и устойчивого экономического роста.

Он также отметил, что Беларуссия, оставаясь заинтересованным и ответственным партнером, «готова к дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней основе, так и в интеграционном формате».

Ранее Жапаров заявил, что Россия для Киргизии является главным союзником.

ДВа

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