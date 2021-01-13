Трампа на неделю оставили без Youtube

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13 января 2021, 08:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Действующий президент США Дональд Трамп временно лишен возможности публиковать на YouTube видеоролики и вести трансляции со своей учетной записи.

Администрация видеохостинга во вторник удалила последнее видео и приостановила на семь дней возможность публиковать видеоролики и вести трансляции с официальной учетной записи действующего президента США.

В сообщении видеохостинга говорится, что «после тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа». Кроме этого, Youtube предупредил о выпуске предупреждения «в связи с нарушением политики хостинга в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию». Видеохостинг оставил за собой право продлить санкции против Трампа.

Ранее Трамп заявил, что Twitter не заставит его замолчать.