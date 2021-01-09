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Трамп заявил, что Twitter не заставит его замолчать

, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Трамп заявил, что Twitter не заставит его замолчать
Дональд Трамп. Фото: сайт Кремля

Действующий президент США Дональд Трамп отреагировал на блокировку своего личного аккаунта в Twitter в официальном аккаунте главы государства.

«Я предсказывал, что так и произойдет. Twitter пошел все дальше и дальше в запрете свободы слова», – написал Трамп.

Кроме этого, Трамп обвинил Twitter в ангажированности и нарушении свободы слова, и пообещал, что соцсеть «не заставит его замолчать». Он также сообщил, что рассматривает возможность создать собственную платформу, и сообщил о переговорах с другими ресурсами.

Ранее сообщалось, что Twitter будет «тщательно следить» за действиями Трампа.

ДВа

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