Twitter будет «тщательно следить» за действиями Трампа

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9 января 2021, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп. Фото: pixabay.com

Администрация Twitter продолжит пресекать попытки президента США Дональда Трампа обойти блокировку его аккаунта в социальной сети, сообщает CNN со ссылкой на компанию.

Twitter «обеспечит соблюдение своей политики против уклонения от бана», чтобы гарантировать, что Трамп не обойдёт блокировку, сообщает RT?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link.

«Если станет очевидно, что для избегания бана используется другой аккаунт, он также подлежит приостановке», – рассказали в соцсети.

При этом администрация не планирует приостанавливать действие правительственных учётных записей, таких как @POTUS и @WhiteHouse, но может «принять меры по ограничению их использования».

Ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».