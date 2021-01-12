Аргентина получит вторую партию вакцины «Спутник V» в субботу
12 января 2021, 17:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Самолет из Аргентины в четверг вылетит в Москву за второй партией вакцины от коронавируса «Спутник V». Обратно ее доставят в субботу.
По словам главы авиакомпании, в операции будут задействованы 20 человек.
Первая партия российской вакцины от коронавируса была доставлена в латиноамериканскую страну 24 декабря. 23 декабря министерство здравоохранения Аргентины выдало разрешение на экстренное применение российской вакцины от нового коронавируса «Спутник V».
Ранее сообщалось, что президент Аргентины считает критику российской вакцины геополитической борьбой.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.