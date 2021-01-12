Аргентина получит вторую партию вакцины «Спутник V» в субботу

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12 января 2021, 17:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минпромторга РФ

Самолет из Аргентины в четверг вылетит в Москву за второй партией вакцины от коронавируса «Спутник V». Обратно ее доставят в субботу.

По словам главы авиакомпании, в операции будут задействованы 20 человек.

Первая партия российской вакцины от коронавируса была доставлена в латиноамериканскую страну 24 декабря. 23 декабря министерство здравоохранения Аргентины выдало разрешение на экстренное применение российской вакцины от нового коронавируса «Спутник V».

Ранее сообщалось, что президент Аргентины считает критику российской вакцины геополитической борьбой.