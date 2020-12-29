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Президент Аргентины считает критику российской вакцины геополитической борьбой

, 08:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Президент Аргентины считает критику российской вакцины геополитической борьбой
Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала объектом нападок в торговой и геополитической борьбе.

По словам аргентинского лидера, надо учитывать развернувшуюся торговую войну.

«Поскольку мир жаждет получить вакцину, идет и геополитическая борьба за звание того, кто ее предоставит. Как мне кажется, именно это мы наблюдаем в случае с вакциной Центра имени Гамалеи», - сказал Фернандес.

Ранее сообщалось, что Аргентина выдала разрешение на применение российской вакцины от коронавируса.

ДВа

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