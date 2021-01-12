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Эрдоган заявил, что Турция осталась один на один с терроризмом

, 17:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Эрдоган заявил, что Турция осталась один на один с терроризмом
Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Кремля.

Турция осталась один на один с терроризмом из-за бездействия со стороны НАТО. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с послами стран Евросоюза в Анкаре.

Он подчеркнул, что на восточных турецких границах начинается безопасность ЕС и НАТО, но страны альянса оставляют Турцию в одиночестве, ведь кроме этой страны, по его словам, с «Исламским государством» (запрещённая в РФ террористическая организация) никто не борется.

Эрдоган также отметил, что США продолжают оказывать помощь «Отрядам народной самообороны» сирийских курдов, которых официальная Анкара считает «террористической организацией».

Ранее Эрдоган заявил о желании Турции поскорее войти в Евросоюз.

ДВа

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