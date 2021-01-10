Эрдоган заявил о желании Турции поскорее войти в Евросоюз

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10 января 2021, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 9 января в ходе переговоровы с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил о желании Турции поскорее войти в Европейский союз. Президент Турции отметил, что его страна видит свое будущее в Евросоюзе.

Турецкий лидер заявил, что Турция готова открыть новую страницу в отношениях с ЕС уже в 2021 году. По мнению Эрдогана, самым важным инструментом, который можно использовать на первом этапе для позитивной повестки дня в отношениях между Турцией и ЕС, является обновление миграционного соглашения.

Политик заявил о необходимости обновить Таможенный союз с Евросоюзом, обеспечить безвизовый режим для граждан Турции, а также сделать шаги в переговорах о членстве страны в ЕС и восстановить взаимное доверие.

"Необходимо восстановить взаимное доверие, восстановить механизмы консультаций, положить конец исключительным и дискриминационным действиям...", - цитирует Эрдогана его пресс-служба. Он также выразил заинтересованность в возобновлении регулярных саммитов Турция - ЕС и диалога на высоком уровне.

Переговорный процесс о приеме Турции в ЕС начался в 2005 году, а заявка подана еще в 1987 году.

Влияние Турции на мировой арене возросло. Такое мнение высказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в состоявшемся 1 января телефонном разговоре с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.