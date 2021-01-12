Россия ведет переговоры с Индонезией о поставках вакцины против COVID-19 «Спутник V»

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12 января 2021, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Посольство Российской Федерации в Джакарте сообщило днем во вторник, 12 января, что Россия и Индонезия в настоящий момент ведут переговоры о поставках в страну вакцины против COVID-19 "Спутник V".

Пресс-секретарь российского посольства в Джакарте Денис Тетюшин отметил, что у РФПИ есть партнеры, с которыми в настоящий момент ведется работа. Он уточнил, что процесс сейчас находится на стадии переговоров, поэтому еще нет информации по возможным объемам и срокам поставок препарата.

Ранее сегодня стало известно, что Россия намерена поставить в Непал до 25 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V".