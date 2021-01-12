Депутат Бальбек прокомментировал приглашение России Украиной на саммит по Крыму

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12 января 2021, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Крым, pixabay.com

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек во вторник, 12 января, оценил заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в котором он пригласил РФ принять участие в саммите "Крымской платформы".

Саммит, о котором идет речь, предлагается провести в мае текущего года.

Руслан Бальбек в беседе с RT отметил, что у так называемой "Крымской платформы" нет никакого предмета для обсуждения. Депутат заметил, что у России есть темы для беседы с Украиной, однако вопрос Крыма в их список не входит. Он заметил, что если российскую сторону приглашают на мероприятие в целях обсуждения возможности улучшения отношений двух стран и восстановления торговых связей, то это возможно, а вот обсуждение статуса полуострова в планы РФ не входит.

По мнению Бальбека, данный формат просуществует недолго, поскольку участники платформы "разбегутся" для решения более важных и насущных вопросов.