Алексей Арестович: Украина дает России «золотой мост», чтобы «уйти» из Донбасса

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12 января 2021, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг Украины в центре Киева, Aleksandr Gusev / globallookpress.com

Украина дает Российской Федерации «золотой мост», чтобы «уйти» с территории Донбасса. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил Алексей Арестович, советник по информационной политике киевской делегации на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.

Арестович назвал «золотым мостом» комплекс соглашений и инициативы, которые предлагают к реализации представители официального Киева. По словам собеседника журналистов, Москве предоставлена возможность «ухода с сохранением лица», со снятием ограничительных мер, введенных из-за событий в Донбассе. Алексей Арестович посетовал на то, что «они (российская сторона – «Аргументы недели») на это не идут».

Украинские власти обвиняют Россию в прямой военной помощи подразделениям непризнанных ДНР и ЛНР. Руководство РФ подобные утверждения опровергает.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Юрий Антипов привел возможные свидетельства причастности Киева к гибели лайнера Boeing MH17 в Донецкой области летом 2014 года.