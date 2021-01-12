Лукашенко поручил правительству подготовить ответ на «бандитские» санкции Запада

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12 января 2021, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Беларусь

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 12 января, назвал санкции Запада в отношении ряда предприятий республики "бандитскими", а также поручил выработать симметричный ответ.

Соответствующее поручение Лукашенко дал, принимая в Минске с докладом вице-премьера Белоруссии Юрия Назарова и министра промышленности страны Петра Пархомчика.

Президент республики поднял тему санкций Запада, которые коснулись сразу нескольких белорусских предприятий. Политик заявил, что необходимо на уровне правительства выработать симметричный ответ на введенные в отношении страны ограничения.