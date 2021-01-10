Лукашенко заявил, что Белоруссия и США не безразличны друг другу
10 января 2021, 16:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Белоруссия не будет отказаться от многовекторности во внешней политике. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
Он считает, что в многовекторной политике нет ничего плохого и добавил, что Белоруссия продолжит выстраивать свои отношения с США, так как «это высокотехнологичная, мощная страна, ведущая страна в мире».
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия для США также не безразлична, отметив при этом, что если Штаты не хотят, то захотят развивать отношения.
Ранее Лукашенко назвал сроки подготовки проекта Конституции Белоруссии.
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