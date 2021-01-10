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Лукашенко заявил, что Белоруссия и США не безразличны друг другу

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Лукашенко заявил, что Белоруссия и США не безразличны друг другу
Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Белоруссия не будет отказаться от многовекторности во внешней политике. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он считает, что в многовекторной политике нет ничего плохого и добавил, что Белоруссия продолжит выстраивать свои отношения с США, так как «это высокотехнологичная, мощная страна, ведущая страна в мире».

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия для США также не безразлична, отметив при этом, что если Штаты не хотят, то захотят развивать отношения.

Ранее Лукашенко назвал сроки подготовки проекта Конституции Белоруссии.

ДВа

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