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Лукашенко назвал сроки подготовки проекта Конституции Белоруссии

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Лукашенко назвал сроки подготовки проекта Конституции Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Проект новой Конституции Белоруссии будет готов к концу 2021 года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Что касается сроков референдума, то, по словам Лукашенко, об этом будет объявлено на всебелорусском народном собрании. Он не исключил, что поправки в Конституцию будут обсуждаться на этом собрании.

«Поправки в конституцию - может быть, если делегаты будут готовы к этому, будут обозначены. А внесение их будет исключительно на референдуме», - сказал президент.

Ранее Лукашенко заявлял, что Всебелорусское народное собрание не уполномочено вносить изменения в Конституцию Белоруссии.

ДВа

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