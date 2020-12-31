Лукашенко сообщил, что Всебелорусское народное собрание не уполномочено вносить изменения в Конституцию Белоруссии

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31 декабря 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-служба А. Лукашенко

Александр Лукашенко, фото: president.gov.by

Белорусский президент Александр Лукашенко 31 декабря на встрече с медиками Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии сообщил, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) не уполномочено вносить изменения в конституцию страны и не будет этого делать.

Говоря о ВНС, Лукашенко подчеркнул, что никакие конституционные нормы оно менять не уполномочено и не будет. "Меня упрекают, что я там хочу таким образом власть свою продлить. Слушайте, глупость полная. Если я захочу свою власть продлить, так у меня есть все возможности остаться Президентом", - сказал Лукашенко и добавил: "Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там Председателем этого собрания. Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет". По словам Лукашенко, главой государства будет президент, кторого изберет народ. "Премьер-министр будет, парламентарии и прочие", - заявил белорусский лидер.

Он обратил внимание, что это пока нерешенный вопрос, чтобы сделать ВНС конституционным органом: "Это в Конституции будет в проекте прописано и на референдуме вы будете решать.