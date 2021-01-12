Политолог Богдан Безпалько назвал Лукашенко врагом России

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12 января 2021, 11:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитНавигатор»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada / globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко является врагом России. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил политолог Богдан Безпалько.

По словам эксперта, руководитель соседней страны «придерживается политики движения на Запад, но при этом получая ресурсы для этого движения от России». Реальная интеграция с РФ представляет опасность для Лукашенко, так как реализация данного сценария грозит лишить его неограниченной власти в Белоруссии, добавил Безпалько.

Также аналитик назвал Александра Лукашенко врагом России и выразил недоумение по поводу того, что его «пиарят» на отечественном телевидении.

Ранее сообщалось, что глава Белоруссии выступил с заявлением, согласно которому официальный Минск не будет отказываться от многовекторности при реализации своего внешнеполитического курса.