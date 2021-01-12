Политолог Богдан Безпалько назвал Лукашенко врагом России

Белорусский президент Александр Лукашенко является врагом России. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил политолог Богдан Безпалько.
По словам эксперта, руководитель соседней страны «придерживается политики движения на Запад, но при этом получая ресурсы для этого движения от России». Реальная интеграция с РФ представляет опасность для Лукашенко, так как реализация данного сценария грозит лишить его неограниченной власти в Белоруссии, добавил Безпалько.
Также аналитик назвал Александра Лукашенко врагом России и выразил недоумение по поводу того, что его «пиарят» на отечественном телевидении.
Ранее сообщалось, что глава Белоруссии выступил с заявлением, согласно которому официальный Минск не будет отказываться от многовекторности при реализации своего внешнеполитического курса.
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