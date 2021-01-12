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Fox News: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне на прошлой неделе

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

Fox News: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне на прошлой неделе
президент США Дональд Трамп, CNP/AdMedia

Действующий президент США Дональд Трамп частично признал свою вину за произошедшие на минувшей неделе беспорядки в Вашингтоне. Эту информацию предоставил телеканал Fox News с ссылкой на источники.

Согласно последним данным, Дональд Трамп в рамках разговора с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти заметил, что на нем есть "некоторая вина" за случившееся. Собеседник действующего американского лидера в свою очередь согласился, что президент несет ответственность за беспорядки в Вашингтоне.

Напомним, ранее в столице США произошел штурм Капитолия, который осудили многие политики. В частности, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что случившееся шокировало мировое сообщество.

ЕТ

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