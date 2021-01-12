Fox News: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне на прошлой неделе
12 января 2021, 07:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: Fox News
Действующий президент США Дональд Трамп частично признал свою вину за произошедшие на минувшей неделе беспорядки в Вашингтоне. Эту информацию предоставил телеканал Fox News с ссылкой на источники.
Согласно последним данным, Дональд Трамп в рамках разговора с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти заметил, что на нем есть "некоторая вина" за случившееся. Собеседник действующего американского лидера в свою очередь согласился, что президент несет ответственность за беспорядки в Вашингтоне.
Напомним, ранее в столице США произошел штурм Капитолия, который осудили многие политики. В частности, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что случившееся шокировало мировое сообщество.
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