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Байден получил вторую дозу вакцины от коронавируса

, 22:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Байден получил вторую дозу вакцины от коронавируса
Джо Байден. Фото: сайт Кремля

Избранный президент США Джозеф Байден получил вторую дозу вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и германской BioNTech.

Событие вызвало большой интерес – трансляцию из клиники в Ньюарке в штате Делавэр вели центральные телеканалы.

Байден поблагодарил персонал клиники и отметил важность быстрого распределения вакцины в стране. Первую дозу новому президенту США ввели 21 декабря.

Ранее сообщалось, что в США врач скончался через 16 дней после прививки вакциной Pfizer.

ДВа

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