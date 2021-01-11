Избранный президент США Джозеф Байден получил вторую дозу вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и германской BioNTech.

Событие вызвало большой интерес – трансляцию из клиники в Ньюарке в штате Делавэр вели центральные телеканалы.

Байден поблагодарил персонал клиники и отметил важность быстрого распределения вакцины в стране. Первую дозу новому президенту США ввели 21 декабря.

Ранее сообщалось, что в США врач скончался через 16 дней после прививки вакциной Pfizer.

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