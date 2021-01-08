В США врач скончался через 16 дней после прививки вакциной Pfizer

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8 января 2021, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

вакцина Pfizer, Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Врач в Соединенных Штатах Америки скончался через шестнадцать дней после прививки вакциной Pfizer. 56-летний Грегори Майкл сделал прививку 18 декабря, а 3 января он умер от кровоизлияния в мозг.

Супруга умершего Хайди Никельманн заявила, что ее муж вел активный образ жизни и не имел вредных привычек. Более того, в ходе проверки здоровья у него не выявили никаких заболеваний.

Через три дня после вакцинации Грегори Майкл заметил на руках и ногах красные пятна, которые свидетельствовали о подкожном кровоизлиянии. В рамках обследования у него была зафиксирована острая нехватка тромбоцитов, вследствие чего пациенту поставили диагноз идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. При данной болезни организм принимает тромбоциты за чужеродные тела и сигнализирует селезенке об их уничтожение. Мужчина скончался 3 января от кровоизлияния в мозг, несмотря на усилия врачей.