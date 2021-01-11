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Власти Португалии заявили о третьей волне коронавируса

, 22:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Власти Португалии заявили о третьей волне коронавируса
Фото: сайт ГД

Власти Португалии заявили о третьей волне коронавируса и необходимости введения новой изоляции. Об этом сообщил премьер-министр страны Антониу Кошта.

Глава португальского правительства отметил, что в связи с рекордными показателями заболеваемости коронавирусом и смертности инфицированных стране не избежать новой изоляции. По всей вероятности, в среду правительство примет ограничительные меры по аналогии с теми, что действовали в марте 2020 года.

Одной из причин нынешнего подъема заболеваемости названы период рождественских праздников и холодный сезон. Накануне в стране был установлен рекорд по смертности - 122 летальных исхода.

Ранее стало известно о внезапной смерти женщины из Португалии, привитой от коронавируса вакциной Pfizer.

ДВа

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