Власти Португалии заявили о третьей волне коронавируса
11 января 2021, 22:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Власти Португалии заявили о третьей волне коронавируса и необходимости введения новой изоляции. Об этом сообщил премьер-министр страны Антониу Кошта.
Глава португальского правительства отметил, что в связи с рекордными показателями заболеваемости коронавирусом и смертности инфицированных стране не избежать новой изоляции. По всей вероятности, в среду правительство примет ограничительные меры по аналогии с теми, что действовали в марте 2020 года.
Одной из причин нынешнего подъема заболеваемости названы период рождественских праздников и холодный сезон. Накануне в стране был установлен рекорд по смертности - 122 летальных исхода.
Ранее стало известно о внезапной смерти женщины из Португалии, привитой от коронавируса вакциной Pfizer.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.