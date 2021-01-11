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Власти Ливана решили ввести режим чрезвычайной ситуации

, 20:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Власти Ливана решили ввести режим чрезвычайной ситуации
Скорая помощь. Фото: pixabay.com

Высший совет по безопасности Ливана принял решение о введении режима ЧС. Это связано с новой вспышкой коронавируса.

Во время режима ЧС международный аэропорт будет продолжать работать, но по новым правилам все прибывающие граждане должны будут неделю оставаться в обязательной изоляции в определенных гостиницах.

Согласно решению совета, режим ЧС может быть продлен в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник V» прошла регистрацию в Палестине.

ДВа

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