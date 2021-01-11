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Вакцина «Спутник V» прошла регистрацию в Палестине

, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Вакцина «Спутник V» прошла регистрацию в Палестине
Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Министерство здравоохранения Палестины зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). По данным ведомства, регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры, то есть, без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

«Первая партия вакцины поступит в Палестину в течение месяца. Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ожидают поставку 88 тысяч доз вакцины от коронавируса.

ДВа

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