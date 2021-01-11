Вакцина «Спутник V» прошла регистрацию в Палестине
11 января 2021, 16:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Министерство здравоохранения Палестины зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».
Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). По данным ведомства, регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры, то есть, без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.
«Первая партия вакцины поступит в Палестину в течение месяца. Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Петербурге ожидают поставку 88 тысяч доз вакцины от коронавируса.
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