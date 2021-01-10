В Петербурге ожидают поставку 88 тысяч доз вакцины от коронавируса
10 января 2021, 16:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Власти Петербурга в январе ожидают поставки 88 тысяч доз вакцины против коронавируса.
В сообщении аппарата вице-губернатора Олега Эргашева говорится, что «в общей сложности в Петербург поступило 22 692 комплектов доз вакцины от COVID-19, которые распределены по поликлиникам. Сейчас доступно 9685 доз препарата».
С начала прививочной кампании в Петербурге привито 13 007 человек, из них 384 закончили цикл вакцинации.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург опередил Москву по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки.
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