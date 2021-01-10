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В Петербурге ожидают поставку 88 тысяч доз вакцины от коронавируса

, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Петербурге ожидают поставку 88 тысяч доз вакцины от коронавируса
Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Власти Петербурга в январе ожидают поставки 88 тысяч доз вакцины против коронавируса.

В сообщении аппарата вице-губернатора Олега Эргашева говорится, что «в общей сложности в Петербург поступило 22 692 комплектов доз вакцины от COVID-19, которые распределены по поликлиникам. Сейчас доступно 9685 доз препарата».

С начала прививочной кампании в Петербурге привито 13 007 человек, из них 384 закончили цикл вакцинации.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург опередил Москву по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки.

ДВа

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