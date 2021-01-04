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Санкт-Петербург опередил Москву по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки

, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

Санкт-Петербург опередил Москву по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки
Петропавловская крепость, pixabay.com

В понедельник, 4 января, стало известно, что Санкт-Петербург опередил Москву по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Уточняется, что за прошедшие 24 часа в Санкт-Петербурге зарегистрировали 3 657 заболевших, а в Москве выявили 3 591 случай заражения. На третьем месте по количеству зараженных COVID-19 за сутки оказалась Московская область с показателем – 1 250.

Наименьшее число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Костромской области – 15, на Алтае – 12, а также в Ненецком автономном округе – 3.

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