В России за сутки выявили 23 351 случай заражения коронавирусом
4 января 2021, 11:09[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки на территории России зарегистрировали 23 351 случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации, новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были выявлены в 84 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 616 (11,2 процента) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.
В оперштабе отметили, что в общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 3 260 138 случаев заболевания.
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