ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России за сутки выявили 23 351 случай заражения коронавирусом

, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки выявили 23 351 случай заражения коронавирусом
пробирки, Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории России зарегистрировали 23 351 случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были выявлены в 84 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 616 (11,2 процента) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В оперштабе отметили, что в общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 3 260 138 случаев заболевания.

ЕТ

В мире

На Украине разгорается конституционный кризис

Борьба за власть на Украине в новом году будет жесткой и шумной

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Конституционного суда (КСУ) Александром Тупицким продолжает развиваться. Вопрос о временном отстранении Тупицкого от должности будет рассмотрен на заседании КСУ пятого января.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью