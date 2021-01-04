В России за сутки выявили 23 351 случай заражения коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

4 января 2021, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории России зарегистрировали 23 351 случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были выявлены в 84 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 616 (11,2 процента) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В оперштабе отметили, что в общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 3 260 138 случаев заболевания.