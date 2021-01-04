Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 85 миллионов

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире к настоящему моменту превысило 85 миллионов. Об этом сообщил в понедельник, 4 января, университет Джонса Хопкинса.
Уточняется, что коронавирусная инфекция выявлена у 85 059 632 человек в мире. Свыше 1,8 миллиона зараженных COVID-19 скончались. Почти 48 миллионов пациентов выздоровели.
Максимальное число случаев заболевания выявлено на территории Соединенных Штатов Америки – более 20,6 миллиона. На втором месте находится Индия, где заразились 10,3 миллиона человек, далее следуют Бразилия (более 7,7 миллиона заболевших), Россия (3,2 миллиона заражений) и Франция (свыше 2,7 миллиона случаев заболевания).
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