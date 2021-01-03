Более шестисот южноуральцев прошли бесплатное тестирование на коронавирус

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3 января 2021, 20:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Ирины Гехт

Пункты сдачи ПЦР-тестов будут работать в торгово-развлекательных комплексах Челябинска и Магнитогорска до 10 января.

Сдать тест на COVID-19 может каждый желающий, единственное условие – отсутствие признаков острого респираторного заболевания. Список ТРК, где делают тесты, можно посмотреть здесь. С собой необходимо взять паспорт и полис.

Сегодня в торгово-развлекательных комплексах выстроилась очередь из желающих сдать тест. По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, в первый день сдали тесты 536 человек в Челябинске и 110 в Магнитогорске.

«Если честно, не ожидали такого количества желающих пройти диагностику. Медики не успевали подносить «снаряды», а на усиление были направлены волонтеры», – отметила Ирина Гехт.

Цель акции – выявить бессимптомных носителей коронавируса. В Челябинской области продолжают фиксировать случаи новые случаи заражения. За последние сутки было выявлено 299 заболевших. Восемь человек скончались, четверо – от коронавируса, остальные – от сопутствующих заболеваний.