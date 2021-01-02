Южноуральцы смогут сдать бесплатный тест на COVID-19

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2 января 2021, 08:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Тест можно будет сделать с 3 по 10 января в торгово-развлекательных комплексах Челябинска и Магнитогорска.

Для тестирования будет использоваться метод ПЦР, результат южноуральцам сообщит автоинформатор по телефону, также его можно будет узнать в поликлинике по месту жительства.

В Челябинске тестирование будет проходить по трем адресам с 14.00 до 17.00 3,4,5,6, 8, 8 и 10 января включительно. Это ТРК «Куба» (улица Цвиллинга, 25, 1-й этаж), ТРК «Горки» (улица Артиллерийская, 136, 2 этаж) ТРЦ «Алмаз» (Копейское шоссе, 64, 1 этаж). Обращаем внимание, что 7 января тестирование проходить не будет.

В Магнитогорске пункты сдачи тестов будут работать с 3 по 6 января включительно в ТРК «Континент» (1-й этаж), а с 7 по 10 января включительно в ТРК «Гостиный двор» (2-й этаж).

Для тестирования с собой нужно будет взять паспорт и полис ОМС. Южноуральцев с признаками респираторных заболеваний просят остаться дома и вызвать врача. Тестирование необходимо для выявления бессимптомных носителей коронавируса.