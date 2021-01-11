Пашинян считает, что статус Нагорного Карабаха остаётся нерешённым вопросом

Аргументы Недели → В мире 13+

11 января 2021, 20:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Никол Пашинян. Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта соблюдается, но окончательный статус непризнанной Нагорно-Карабахской Республики до сих пор не решён.

Об этом он заявил по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 11 января, в Кремле.

«К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован, остаётся ещё очень много вопросов, один из которых – статус Нагорного Карабаха», – сказал Пашинян.

Он также отметил, что Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, куда входят Россия, Франция и США.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров Путина, Алиева и Пашиняна подготовлено совместное заявление.