По итогам переговоров Путина, Алиева и Пашиняна подготовлено совместное заявление

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11 января 2021, 19:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ильхам Алиев, Владимир Путин, Никол Пашинян. Фото: сайт Кремля

Рабочая группа России, Армении и Азербайджана по развитию Нагорного Карабаха проведет первое заседание до 30 января.

Об этом говорится в тексте заявления лидеров трех стран, которое было принято по итогам переговоров в Кремле. Рабочая группа должна в ближайшее время представить планы по развитию Нагорного Карабаха.

В документе, в частности, говорится, что «рабочая группа до 30 января 2021 года проведет первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений работы, а также определит иные направления по согласованию между Азербайджанской Республикой, Республикой Армения и РФ».

11 января в Кремле состоялись переговоры Путина, Пашиняна и Алиева.