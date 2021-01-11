По итогам переговоров Путина, Алиева и Пашиняна подготовлено совместное заявление
11 января 2021, 19:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Рабочая группа России, Армении и Азербайджана по развитию Нагорного Карабаха проведет первое заседание до 30 января.
Об этом говорится в тексте заявления лидеров трех стран, которое было принято по итогам переговоров в Кремле. Рабочая группа должна в ближайшее время представить планы по развитию Нагорного Карабаха.
В документе, в частности, говорится, что «рабочая группа до 30 января 2021 года проведет первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений работы, а также определит иные направления по согласованию между Азербайджанской Республикой, Республикой Армения и РФ».
11 января в Кремле состоялись переговоры Путина, Пашиняна и Алиева.
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