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Переговоры Путина, Пашиняна и Алиева начались в Кремле

, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Переговоры Путина, Пашиняна и Алиева начались в Кремле
Красная площадь, pixabay.com

Днем 11 января в Москве начались переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева по Нагорному Карабаху.

Согласно последней информации, встреча трех политиков проходит в Кремле. Известно, что Никол Пашинян и Ильхам Алиев прибыли в столицу России утром в понедельник.

Напомним, в минувшее воскресенье, 10 января, в пресс-службе администрации президента Российской Федерации сообщили, что трехсторонние переговоры по ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе, было решено провести по инициативе Владимира Путина.

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