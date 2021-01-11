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Пашинян и Алиев прибыли в Москву

, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пашинян и Алиев прибыли в Москву
Москва, pixabay.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник прибыли в Москву, где пройдут трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху с президентом РФ Владимиром Путиным.

Посол Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян подтвердил, что Никол Пашинян уже находится в Москве.

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы в свою очередь заявил, что Ильхам Алиев тоже прибыл в столицу России. Уточняется, что его встречали заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, представители МИД России и азербайджанского посольства в Москве.

ЕТ

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