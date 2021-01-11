Премьер-министр Армении Пашинян вылетел в Москву для встречи с Путиным и Алиевым

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11 января 2021, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

премьер-министр Армении Никол Пашинян, MFA Russia/via Globallookpress.com

В понедельник, 11 января, премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Москву для участия во встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В пресс-службе армянского кабмина сегодня утром уточнили, что в настоящий момент Никол Пашинян находится на пути в столицу России.

Ранее стало известно, что несколько десятков оппозиционных активистов пытались перекрыть трассу, которая ведет в ереванский аэропорт "Звартноц", чтобы помешать армянскому премьеру вылететь в Москву. Они утверждают, что Пашинян "после поражения в Карабахе" не имеет права представлять народ Армении в каких-либо переговорах с Азербайджаном.