Премьер-министр Армении Пашинян вылетел в Москву для встречи с Путиным и Алиевым
11 января 2021, 10:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В понедельник, 11 января, премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Москву для участия во встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В пресс-службе армянского кабмина сегодня утром уточнили, что в настоящий момент Никол Пашинян находится на пути в столицу России.
Ранее стало известно, что несколько десятков оппозиционных активистов пытались перекрыть трассу, которая ведет в ереванский аэропорт "Звартноц", чтобы помешать армянскому премьеру вылететь в Москву. Они утверждают, что Пашинян "после поражения в Карабахе" не имеет права представлять народ Армении в каких-либо переговорах с Азербайджаном.
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