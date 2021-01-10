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Переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана состоятся в Москве 11 января

, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана состоятся в Москве 11 января
Фото: сайт ГД

В Москве 11 января состоятся трёхсторонние переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что переговоры пройдут по инициативе российского президента.

«В ходе переговоров Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна планируется рассмотреть ход урегулирования в Карабахе, а также вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, разблокирования и развития торгово-экономических и транспортных связей», – говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрены отдельные беседы российского лидера с Алиевым и Пашиняном.

Ранее Путин выразил соболезнования по поводу гибели пассажиров и экипажа индонезийского лайнера.

ДВа

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