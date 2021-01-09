Путин выразил соболезнования по поводу гибели пассажиров и экипажа индонезийского лайнера

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9 января 2021, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета в результате крушения у побережья Явы.

В сообщении от имени главы государства, в частности, говорится: «Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья Явы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших».

На борту рухнувшего в воду лайнера находились 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа.