Путин выразил соболезнования по поводу гибели пассажиров и экипажа индонезийского лайнера
9 января 2021, 19:12[ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин выразил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета в результате крушения у побережья Явы.
В сообщении от имени главы государства, в частности, говорится: «Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья Явы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших».
На борту рухнувшего в воду лайнера находились 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа.
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