Эрдогана не смущает, что в Великий Туран войдут российские территории

Аргументы Недели → В мире 13+

11 января 2021, 18:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Кремля.

Концепция идеи Эрдогана – создание «Великого Турана» – это не столько о государстве, сколько об интеграционном проекте.

Так доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян прокомментировал концепцию создания одного государства, в которое войдут население и территории всех тюркских народов мира. Проект затрагивает не только тюркские народы Закавказья и Средней Азии, но и территории России, где также проживают тюркские народы в Поволжье, на Северном Кавказе и в Сибири.

Эксперт считает, что сложно представить, что в нынешних реалиях тот же Казахстан войдет в состав Турции как вилайет Османской империи. Однако он вполне может стать частью большого пантюркистского интеграционного проекта, который продвигают турецкие имперцы.

«Для создания интеграционного проекта даже не обязательно отделять Сибирь от России – достаточно просто сделать так, чтобы тамошние народы были лояльны Анкаре больше, чем в Москве», – сказал Мирзаян.

Он также отметил, что для многих Турция – успешный государственный проект, а Эрдоган – лидер, с которым считаются.

«К тому же сейчас турки работают над созданием и укреплением пантюркистской идентичности в этих странах – через экономику, телевидение и другие элементы мягкой силы», – добавил Мирзаян.

Ранее Эрдоган заявил о желании Турции поскорее войти в Евросоюз.